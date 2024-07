Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (18)

Confira as novas revelações do tarot, para está quinta-feira (18), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você obteve a carta “Temperança”, que significa não se deixar levar pela raiva, respire fundo, limpe seus pensamentos e lembre-se que tudo se resolverá com paciência, pois a raiva só piora as coisas.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O “Ás de Paus” diz a você, Virgem, que sua capacidade de liderança é excepcional, não a desperdice. Procure um emprego que lhe permita explorar ao máximo o seu potencial.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Momento de transformações e oportunidades: o tarot avisa que é hora de amadurecer e tomar as rédeas do seu destino. Seu elemento ar gera em você pensamentos fugazes. Não se deixe levar pela inconstância; concentre-se no positivo e verá como portas se abrirão, levando-o ao sucesso.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A poderosa carta “O Mágico” envolve você com sua energia, convidando-o a manifestar seus desejos e a alcançar a abundância em todos os aspectos.

Texto com informações do site Nueva Mujer