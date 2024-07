Descubra as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (18)

Confira aqui as revelações do tarot, para está quinta-feira (18), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O “Ás de Ouros” do tarot traz uma mensagem clara: a sorte está do seu lado, mas não se sabote e aproveite esse momento favorável. Quanto ao amor, você encontrará compatibilidade com Leão, Sagitário e Capricórnio.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta “O Diabo” no horóscopo do tarot alerta para desconfiar de todos, mesmo daqueles mais próximos de você. Lembre-se da sua força interior, mas esteja alerta contra energias negativas.

O tarô de hoje alerta que você terá uma importante revelação que poderá ajudar no seu bem-estar. Será uma semana de mudanças no campo profissional.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta “Força” te orienta, signo de Gêmeos, que chegou a hora de você tomar as rédeas e dar aquela virada que tanto almeja. É o momento de deixar para trás o que não te faz bem e abraçar novas oportunidades.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta “O Eremita” te guia, Câncer, mas não desanime com as dificuldades, você está no momento perfeito para realizar seus sonhos. Esta carta lhe dá a força e a sabedoria que você precisa para superar qualquer obstáculo.

Texto com informações do site Nueva Mujer