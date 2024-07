Será que você realmente sente falta do seu ex ou é apenas medo da solidão? 5 maneiras de diferenciar

No meio da nostalgia que as separações geram, é fundamental aprender a reconhecer quando sentimos falta de nossa ex-parceira ou quando o medo da solidão nos visita, correndo assim o risco de tomar decisões precipitadas.

Isso pode nos levar a buscar segundas chances ou quebrar o contato zero em lugares onde não sentimos o mesmo ou a dinâmica não é saudável, o que pode interromper o processo de recuperação e desapego. A tristeza, o desânimo e até o desespero podem fazer parte de um processo de separação normal, então não se desespere e permita-se sentir cada etapa do luto.

Se identificar que o medo da solidão está levando você a tomar decisões erradas, ou das quais se arrepende, é importante procurar ajuda psicológica, pois não é saudável nos apegarmos às pessoas, e até mesmo pular de um parceiro para outro com frequência.

Como saber se é medo da solidão ou saudades do seu ex?

Você ultrapassa seus próprios limites

Você está muito consciente de que essa pessoa não é para você, o relacionamento é tóxico ou você não está completamente satisfeita, mas prefere manter o contato ou até voltar com ele porque prefere essa dinâmica a ficar sozinha, já que isso confrontaria seus sentimentos, feridas e até mesmo causaria tédio, então você não consegue se afastar dele. Isso é positivo por medo da solidão.

Pensar no futuro te dá ansiedade

No meio do processo de término, você acredita que nunca mais se apaixonará ou sentirá o mesmo por outra pessoa. Na verdade, você tem pensamentos intrusivos em que se diz que ficará sozinha ou o que acontecerá se não encontrar alguém que a ame. Isso é normal e faz parte do processo de término.

Você associa o fim de um relacionamento ao fracasso

As crenças que temos sobre términos e relacionamentos amorosos dizem muito sobre nosso medo da solidão. Por exemplo, se você acredita que terminar é um fracasso, se acredita que estar sozinho é igual a sofrimento, se acredita que estamos completos quando temos um parceiro ao lado, entre outros.

Você tem medo de se abrir novamente

Isso acontece com todos nas rupturas, especialmente aquelas que foram traumáticas, então você não precisa necessariamente se preocupar. Confiar em novas pessoas pode dar medo e às vezes nos faz sentir mais confortáveis com o ‘mal conhecido’ do que com o bom por conhecer, mas é importante se dar a chance de se abrir para novas possibilidades.

Você tem estado solteira por muito pouco tempo

Sempre acontece de alguém aparecer e nunca te dá a oportunidade de ficar sozinha. Na verdade, neste período de separação, você já está pensando na próxima vítima, as suas amigas te aconselharam várias vezes a tentar ficar sem um parceiro por um tempo e até cada relação que você tem é com uma pessoa totalmente diferente da outra, então você vai sem um rumo definido, dando oportunidade a quem quer que seja. Isso é medo da solidão.