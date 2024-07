Pronta para deixar os blazers? O trench coat será a opção mais elegante da próxima temporada

Embora os climas quentes ainda predominem, para aqueles que vivem em áreas onde o clima é incerto, seja com excesso de chuva ou frio, sempre deve haver pelo menos uma peça de roupa que permita enfrentar as intempéries com muito glamour, e há uma que se destaca por ser aquela que, não importa o que aconteça, se sobrepõe às tendências e é a favorita das mulheres.

As famosas sabem que optar por peças na moda ou chiques fará com que aqueles que são especialistas em moda não apenas falem sobre elas, mas as coloquem como verdadeiros ícones do glamour, e Nicola Coughlan já nos adiantou qual é a peça perfeita para enfrentar as intempéries do tempo.

Foi no fim de semana passado que a famosa atriz de Bridgerton usou um trench coat de forma chique e elegante durante o torneio de Wimbledon, demonstrando que é a peça perfeita para todos os corpos e, sem dúvida, a favorita do outono ou de regiões onde o clima nublado é o destaque.

Coughlan combinou seu trench coat com um vestido preto da Kate Spade que tinha um decote em forma de coração e sapatos peep toe brancos que estilizaram sua figura e a fizeram parecer uma das famosas mais bem vestidas que compareceu à final desse torneio de tênis.

O que é um trench coat?

Um trench coat é a peça que, assim como os jeans, a cada ano se torna a favorita das mulheres, sendo uma das mais utilizadas em temporadas como outono-inverno. Embora o termo possa assustar, não é mais do que uma gabardina, o básico pelo qual você deve apostar com certeza.

As gabardinas foram usadas pelos militares como uma peça de vestuário durante a Primeira Guerra Mundial, graças à sua durabilidade e capacidade de repelir a água devido ao seu tecido resistente a este elemento.

Caracteriza-se pelo seu corte reto, lapelas, bolsos e um cinto que ajuda a realçar a figura, e não é mais do que um tipo de casaco comprido cujo nome 'trench' deriva das trincheiras graças ao facto de ter sido uma peça utilizada pelos militares no campo de batalha, que mais tarde se tornou um símbolo de poder e estatuto, sendo a Burberry quem introduziu esta peça no mercado londrino, cujo clima chuvoso favoreceu o uso do trench coat.

Como usar uma trench coat?

Embora esta peça tenha passado por várias mudanças ao longo do tempo, com cortes assimétricos, cores e outros detalhes que as tornam irresistíveis para todas as mulheres, adaptando-se a qualquer uma de suas necessidades, sua essência permanece e é por isso que se tornou a peça básica do guarda-roupa na qual todos deveriam apostar.

Trata-se de uma peça de vestuário versátil que combina com tudo, você pode combiná-la com uma saia curta, camisa e tênis, ou então para um visual casual com toques chiques, adicione botas, jeans bootcut, camiseta listrada e como toque final um sobretudo ou trench coat.

Você pode optar por looks completos como Nicola Coughlan fez, em tons de preto, ou combinar com vestidos curtos e botas altas, em um visual duo. Mas se você prefere a elegância, use seu trench coat fechado e concentre toda a atenção em sua figura com seu cinto, adicione calças formais e scarpins, e terá um conjunto de escritório pronto.