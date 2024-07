O que é o esperma de salmão: o tratamento que Kim Kardashian injeta para ter um rosto mais jovem

Kim Kardashian é uma das empresárias mais bem-sucedidas que, graças às suas empresas e produtos, acumulou uma fortuna e também encanta com sua beleza.

E é que, aos 43 anos, a socialite parece ter 30 e muito se deve ao seu treinamento, alimentação saudável e também a tratamentos estéticos.

A famosa tem se submetido a vários tratamentos para parecer cada vez mais fresca e jovem, e um deles foi revelado recentemente, surpreendendo a todos.

Durante o último episódio do reality show The Kardashians, Kim confessou à sua mãe que está injetando esperma de salmão. "Fizeram-me um tratamento facial com esperma de salmão. Injetaram esperma de salmão por todo o meu rosto", disse a sua mãe Kris.

O que é o esperma de salmão: o tratamento que Kim Kardashian injeta para parecer mais jovem

É um tratamento estético que não é invasivo e vem da Ásia, especificamente da Coreia do Sul, que proporciona uma pele espetacular em qualquer idade.

Consiste na extração de sêmen e moléculas de DNA obtidas através do ácido hialurônico para que o rosto pareça mais hidratado e suculento.

De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina, foi comprovado que o líquido espermático do salmão restaura a elasticidade da pele, “repara as barreiras de umidade e ajuda a minimizar a inflamação”.

Isso ajuda a pele danificada, seca e desidratada, dando-lhe vida, algo que funciona muito bem após os 40 e 50 anos e por isso se tornou o tratamento favorito de celebridades como Jennifer Aniston, que confessou no ano passado que usava esse tipo de tratamento para a pele.

Este tratamento custaria cerca de US$ 500 , por isso nem todos podem se dar ao luxo de pagar, embora celebridades como Kim Kardashian e Jennifer Aniston certamente possam pagar isso e muito mais.

Kim Kardashian não tem medo de experimentar qualquer coisa que a ajude a parecer mais jovem, pois na verdade, há anos ela confessou que se submeteu ao tratamento ‘facial vampiro’, que consistia em injetar plasma na pele do rosto usando uma ferramenta chamada caneta de microagulhas.

No entanto, é um tratamento perigoso, pois houve casos de mulheres que contraíram HIV após se submeterem ao facial de vampiro, mas não se sabe se a celebridade continuou experimentando ou não.