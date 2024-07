A vida diária de uma mulher não é nada fácil, elas ocupam grandes cargos em empresas, cuidam do marido e dos filhos e também precisam ter tempo para se dedicarem a si mesmas. Nos momentos em que não dá para lavar o cabelo porque precisa sair rapidamente, existem soluções e a atriz Charlize Theron, sem saber, nos mostra como resolver com um penteado simples.

No último domingo, foi realizada a Festa de Bloco de 2024 do Projeto de Alcance da África de Charlize Theron na Califórnia, um evento em apoio a essa organização que trabalha para melhorar a realidade dos jovens sul-africanos ao se associar com organizações comunitárias, que lideram a mudança de dentro da sociedade, apoiando os jovens em questões de saúde, direitos sexuais e reprodutivos e na prevenção da violência de gênero.

A atriz compareceu ao evento de mãos dadas com a Dior, marca da qual é embaixadora há anos, com um visual composto por peças da Maison, com saia brilhante, blazer e sutiã, conforme relatado pela revista Glamour.

Mas o que realmente deu aquele toque chique e espetacular foi o penteado, um coque elegante, fácil de fazer e perfeito para aqueles dias em que você tem o cabelo sujo e não tem tempo para lavá-lo.

Recolhido e com textura

Este penteado pode ser feito mesmo se você tem o cabelo muito curto, como é o caso de Theron. Se você tiver grampos invisíveis para garantir que o penteado dure o dia todo e não terá problemas com o cabelo parecendo oleoso ou sujo.

Esse tipo de coque é ideal para fazer quando o cabelo está um pouco sujo, pois a textura também ajuda a segurar melhor o cabelo.

O penteado de Charlize Theron que é uma solução para você nos dias em que não pode lavar o cabelo Charlize Theron aparece muito elegante com um penteado ( Amy Sussman / Aliah Anderson/Foto: Getty Images)

Charlize teve que usar um produto texturizador para fixar o cabelo e conseguir esse efeito, mas o resultado é o mesmo. Um penteado que te salva o dia naquele momento em que seu cabelo não está tão limpo quanto você gostaria.

Lavar o cabelo todos os dias?

É recomendável lavar o cabelo a cada três dias, especialmente para pessoas com cabelo muito seco, para permitir que os óleos naturais do couro cabeludo ajudem a mantê-lo sedoso.

O penteado de Charlize Theron que é uma solução para você nos dias em que não pode lavar o cabelo Charlize Theron para fixar o cabelo usou um produto texturizador ( Amy Sussman /Foto: Getty Images)

No caso das mulheres com cabelo oleoso, é outra rotina, elas devem lavar um dia sim, outro não para evitar o excesso de oleosidade.

Seja qual for o seu caso, você já sabe que se tiver um evento muito importante e precisar parecer elegante sem precisar ir ao salão de beleza, este coque é a solução.