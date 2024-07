Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (17)

Confira as revelações do tarot, para está quarta-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Como um tapa na cara, o tarot de hoje afirma: você não precisa pagar por amor ou amizade. De forma positiva, uma recompensa está chegando nesta semana.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Alguém da sua família te procura para pedir dinheiro. Apoie-os, pois você é o pilar. Sua ajuda é essencial neste momento.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O alerta desta quarta-feira para o signo de Aquário é: O dinheiro continuará chegando, mas é importante que você invista em si mesmo. Um novo amor se aproximará muito em breve.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje faz um alerta muito importante envolvendo o seu bem-estar: tente continuar se exercitando. No campo financeiro, a abundância está chegando para você. Também é importante esquecer as pessoas tóxicas do seu círculo.

Texto com informações do site AS.com