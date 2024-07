Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (17)

Confira as novas revelações do tarot, para está quarta-feira (17), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje alerta que mudanças positivas estão a caminho. Procure o que você precisa para melhorar. Você terá muita sorte em todos os sentidos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O aviso do tarot para o signo de Virgem é: Chegou a hora de você mudar seu visual. Você é muito bom em fazer negócios, aproveite.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta terceira semana do mês de julho, o aviso importante do tarot é: tenha cuidado com ações judiciais e dê a devida importância a elas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Para o signo de Escorpião, neste momento, virá uma nova fase de muita abundância, então aproveite para pagar dívidas. Na vida amorosa, novos flertes estão surgindo. Fique atento para não cair em ciladas.

