O poderoso ritual que você deve fazer para atrair dinheiro e abundância para o resto do ano

Existe um poderoso ritual que você deve fazer esta semana para atrair dinheiro e abundância para o resto do ano.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, deve-se levar em consideração que este ritual está dividido em vários dias, desta forma será mais eficaz e realizará uma limpeza total das más energias, para dar lugar às vibrações de prosperidade e abertura de caminhos, para para avançar em direção à meta proposta para este ano.

O primeiro dia deste procedimento será neste 17 de julho, em que deverá ser queimada uma folha de louro para atrair prosperidade monetária durante o resto do ano. É importante ter em mente que todas essas etapas devem ser realizadas com intenção e mente clara.

No segundo dia, 18 de julho, outra folha de louro é colocada debaixo do travesseiro. Dessa forma, a abundância também se manifestará no nível do amor, além de abrir os caminhos para que o amor verdadeiro chegue se você for solteiro.

No dia 19 de julho, o louro deve ser colocado dentro da carteira para que a renda aumente. Durante este dia, você deve estar atento à sinalização e ao meio ambiente para aproveitar oportunidades que estejam mais próximas da melhoria econômica.

Ainda de acordo com as informações, por fim, no dia 20 de julho, a folha de louro é enterrada num espaço da casa próximo à entrada. Desta forma, a energia da abundância e da prosperidade será atraída para o lar e todas as pessoas que nele vivem ficarão protegidas da inveja, da raiva e de outras energias negativas.

Texto com informações do site Minuto Neuquen