As mechas rosa pastel são a tendência do momento, veja como usá-las e deixar o cabelo maravilhoso

Estas mechas são a tendência do momento

As mechas rosa pastel são uma das tendências mais jovens e modernas do momento, especialmente para mulheres com 30 anos que queiram renovar seu visual e estar na moda.

Trata-se de um tom de fantasia que combina bem tanto em cabelos loiros, como castanhos e pretos, e existem diferentes formas de usá-los.

Você pode ser a mais ousada ou a mais sutil e elegante, e seja qual for o comprimento do seu cabelo, essas mechas ficarão bem e ajudarão você a parecer jovem.

Como usar mechas rosa pastel se você tem 30 anos ou mais para parecer fashion e glamorosa

Mechas emoldurando o rosto

As mechas face framing são atualmente uma das favoritas, pois ficam bem em cabelos longos ou curtos e na tonalidade rosa pastel ficarão maravilhosas.

Estas mechas são sutis e têm dois fios de cabelo dos lados do rosto que dão vida e brilho ao seu rosto e cabelo, e até podem disfarçar suas rugas, por isso é uma ótima maneira de usar esse tom.

Balayage rosa pastel

Se quiser uma mudança sutil, mas elegante e que dê vida ao seu cabelo, pode optar por um balayage rosa pastel.

Este estilo consiste em levar as mechas das raízes às pontas, e fica bem se o seu cabelo é claro ou escuro, dando vida e um estilo chique ao seu cabelo e visual.

Reflexos babylights

Você também pode adicionar umas mechas babylights em tom rosa pastel para dar vida ao seu cabelo e iluminar seu rosto aos 30 anos.

Esse efeito consiste em ter mechas finas e sutis por todo o cabelo, desde a parte superior até mesmo a raiz e as pontas.

Mechas grossas cor-de-rosa pastel

Se quiser um tom de rosa pastel mais evidente no seu cabelo, você pode optar por mechas grossas com esse tom.

Este tom ficará em todo seu cabelo com classe e frescor, ainda mais do que a sua cor base, e vai ficar muito bem e na moda.

Luzes rosa pastel

Se você deseja alcançar um estilo mais sutil, pode experimentar luzes que iluminem seu rosto num tom rosa pastel.

Este estilo dura mais e permite que você mude de visual com elegância e classe, não importa o comprimento ou a cor do seu cabelo.