Os narcisistas pioram ou melhoram com a idade?

Não se deve esperar uma melhora dramática no comportamento narcisista com o passar do tempo

As pessoas narcisistas tornam-se mais empáticas, generosas e agradáveis com a idade; no entanto, embora seu senso exagerado de autoimportância possa diminuir, não desaparece completamente. Isso é sugerido por um estudo que envolveu mais de 37.000 pessoas.

A pesquisa, publicada no Psychological Bulletin, baseia-se em dados de 51 estudos anteriores, que incluíram 37.247 participantes com idades entre 8 e 77 anos.

Quais são os tipos de narcisistas que existem?

Os investigadores identificaram três tipos de narcisistas de acordo com seus comportamentos:

Narcisistas agênticos: Sentem-se grandiosos ou superiores aos outros e anseiam por admiração. Narcisistas antagônicos: Veem os outros como rivais, são exploradores e carecem de empatia. Narcisistas neuróticos: São propensos à vergonha, inseguros e excessivamente sensíveis às críticas.

Como o narcisismo avança (ou diminui) com a idade?

O estudo descobriu que, em geral, os níveis de narcisismo diminuem com a idade. No entanto, essas mudanças são leves e graduais.

O pesquisador principal do relatório, o Dr. Ulrich Orth, da Universidade de Berna, na Suíça, explica que, embora algumas pessoas possam mudar significativamente, em geral não se espera que alguém muito narcisista mude completamente ao longo do tempo.

De acordo com Orth, alguns traços narcisistas podem ser benéficos a curto prazo, como aumentar a popularidade, o sucesso nos relacionamentos e a possibilidade de obter um bom emprego. No entanto, a longo prazo, as consequências costumam ser negativas devido aos conflitos que geram.

Narcisismo na cultura popular

A Dra. Sarah Davies, psicóloga e autora de um livro sobre como deixar um narcisista, comenta que, embora as pessoas possam ser arrogantes ou egoístas às vezes, isso não deve ser confundido com o narcisismo clínico.

Explica que os narcisistas tendem a ser invejosos, ciumentos, altamente exploradores e manipuladores, e falta-lhes remorsos ou um sentido de responsabilidade como outras pessoas.

Quais são os sinais para identificar um narcisista?

A Dra. Davies destaca que o interesse pelo narcisismo aumentou graças às redes sociais, o que é benéfico para aumentar a conscientização sobre o tema. No entanto, ela adverte que o significado clínico do termo pode se perder.

"É importante ser específico ao nomear comportamentos e não rotular rapidamente alguém como narcisista sem uma avaliação adequada", observa.

Algumas indicações de que você pode estar envolvido com um narcisista incluem:

Drama constante: Um narcisista precisa sentir-se necessário e busca o caos e o conflito.

Um narcisista precisa sentir-se necessário e busca o caos e o conflito. Falta de desculpas genuínas: Nunca assumem completamente a responsabilidade por suas ações.

Nunca assumem completamente a responsabilidade por suas ações. Jogo de culpas: Manipulam e exploram os outros para seu próprio benefício.

O narcisismo tem cura?

O Dr. Tennyson Lee, psiquiatra consultor do Deancross Personality Disorder Service em Londres, afirma que a redução do narcisismo com a idade é positiva, embora não seja de grande magnitude.

Diz que não se deve esperar uma melhora dramática no comportamento narcisista com o tempo, o que é relevante para aqueles que pensam que a melhoria está ao virar da esquina.