O que significa quando um homem diz que pensa em você: 5 possíveis razões para ele afirmar isso

Há muitos gestos dos homens que encantam, mas também há muitos que causam confusão. Como quando um homem diz a uma mulher que esteve pensando nela.

Muitas pessoas não sabem como responder a esta confissão. E é que o primeiro pensamento que têm é o que realmente ele quer dizer e começam a refletir sobre o relacionamento que têm para tentar traduzi-lo.

Está realmente pensando nela ou as suas palavras escondem uma mensagem diferente da qual não estão cientes? são duas das muitas perguntas que podem surgir enquanto refletem sobre estas palavras.

Por que um homem te diz que pensa em você?

Felizmente, existem algumas interpretações gerais que podem te orientar se isso aconteceu com você. Quer saber quais são? Continue lendo para descobrir, de acordo com o Your Tango.

Ele realmente está pensando em você

Se um homem lhe diz que pensa em você, é provavelmente porque ele realmente o faz. Geralmente, os rapazes não dizem esse tipo de coisas às pessoas sem motivo, então é algo especial.

Se eles têm uma relação amigável, significa que ele gosta de você, sente um interesse genuíno em você e pode estar procurando algo mais, mas está muito nervoso para dizer isso ou quer ver se há alguma reciprocidade.

Ele só quer ir para a cama com você

Alguns homens podem dizer essa frase a uma mulher com o objetivo de ter relações com ela. Dizer que eles "estiveram pensando" é apenas uma maneira sutil de dizer que querem intimidade.

Uma chave para perceber se é intencional é revisar sua conexão. Se no passado você demonstrou interesse ou já se envolveram, mas nunca realmente se conectaram, pode ser o caso.

Ele quer reconectar com você

Um homem também pode enviar a frase "tenho pensado em você" por WhatsApp ou outro meio a uma mulher com a intenção de que ela se lembre dele. Talvez tenha passado muito tempo desde que conversaram.

No entanto, ele tem interesse em você e não sabe como iniciar uma conversa para que se vejam novamente ou entender se há algum motivo pelo qual você não fala com ele, então ele envia isso para ter uma resposta segura.

Gostaria de retomar seu relacionamento

Quando um homem com quem você teve um romance te envia uma mensagem dizendo que tem pensado em você, pode ser uma maneira cautelosa de expressar que deseja retomar o relacionamento.

Se você o deixou, pode ser a forma dele te convidar a lembrar das coisas boas do romance e dar uma chance. Se ele te deixou, é provável que esteja arrependido de ter terminado ou com ciúmes de você seguir em frente sem ele.

Ele sente sua falta e quer estar ao seu lado

Agora, se é o seu parceiro que lhe envia uma mensagem dizendo que está pensando em você, isso significa apenas que ele sente a sua falta e quer estar com você. O sentido da mensagem pode ser carinhoso ou muito sexy.

No entanto, também pode ser triste se ele teve um dia difícil e só quer te abraçar. De qualquer forma, significa que ele preferiria estar com você do que onde está no momento em que está escrevendo para você.

Claro, se você não conseguir decifrar as intenções de um homem com esta frase, o melhor é pedir para que ele esclareça exatamente em que situação ele pensou em você. A resposta dele poderá revelar tudo.