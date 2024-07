O que são os sapatos de malha para mulher: saiba como usá-los para ficar elegante e original

Se faltava algo em nosso calçado para ser mais original e autêntico, chegaram os sapatos de malha para mulheres, que têm se popularizado com o tempo devido ao seu grande conforto.

ANÚNCIO

Seria incorreto dizer que são apenas para o verão, pois, embora fiquem ótimos com as tendências frescas e relaxadas destes dias, também podem ser adaptados ao clima de outono-inverno com meias, por exemplo, assim como ser usados com calçado baixo ou alto com saltos.

O que são os sapatos de rede para mulher?

Os sapatos de malha para mulher são aqueles feitos com malhas ou tecidos que proporcionam esse efeito no pé, deixando parte da pele à mostra e também sendo muito frescos onde quer que vamos, incluindo aqueles feitos com transparências. Podem ser usados no estilo de sandálias, stilettos, sapatilhas, entre outros modelos.

“Estes sapatos em tendência provam ser o complemento perfeito para todo tipo de roupas. Ideais para serem usados com vestidos elegantes, fornecerão uma transição perfeita para serem usados com saias e calças fluidas durante o resto do ano. Apostar em modelos em cores neutras será a chave para um look elegante”, advertem os especialistas da Vogue.

Se quiser algo clássico, confortável e sofisticado, você pode optar pela mistura dos dois mundos, que é o tipo mary jean, com um salto estável e confortável para elevar o visual, deixando boa parte do peito do pé à mostra pela tira que as caracteriza.

As mais comuns são as pretas, mas as cores caramelo ou creme estão ganhando cada vez mais força, principalmente porque geram um efeito nude muito positivo, fazendo com que suas pernas pareçam quilométricas. Isso é ideal para mulheres de baixa estatura, especialmente se estiverem usando vestidos curtos, shorts, bermudas ou minissaias.