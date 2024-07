O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta A Comparação

Chegou a hora de seguir um caminho importante; a intuição e as energias o impulsionam para seguir essa nova trajetória. Não tema mais e não se compare com os outros, pois sua história e vida são escritas somente por vocês. Lembre-se de contar com o apoio e a confiança das pessoas certas e deixar de perder energia com relações que são apenas disputas de egos.

Virgem – Carta A Nova Visão

Se permanecer focado em apenas um ponto e alimentando obsessões que não o deixam expandir o olhar, muito do seu brilho será perdido e oportunidades também passarão despercebidas. É hora de criar asas e se movimentar livremente, se abrindo ao universo para novas experiencias, pensamentos e saindo de conexões ou realidades que apenas alimentam aspectos superficiais.

Libra – Carta A Criatividade

ANÚNCIO

Lembre-se de dar um tempo a si mesmo para desenvolver as coisas boas da sua personalidade e mente. Ao se sentir em casa com quem é e com toda a criatividade que possui, você conseguirá relaxar e voltar para a vida de luta com muito mais energia e segurança nas decisões.

Escorpião – Carta A Intensidade

A vida é sobre ter valor para renascer dos momentos difíceis e florescer de novo. Sua luz continua brilhando e sua energia intensa irá atrair novas pessoas e oportunidades em seu caminho. As parcerias serão valiosas e não é hora de temer o que elas podem trazer.