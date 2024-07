Feng Shui: três coisas que nunca deve ter na sua carteira porque atraem a pobreza e as doenças

Segundo o Feng Shui, nada é coincidência, tudo tem uma razão de ser e de estar. Esta antiga filosofia chinesa, com mais de 3.500 anos, busca o equilíbrio através da circulação de energia chi e faz isso através da correta distribuição dos objetos nos lugares em que estamos mais em contato, como em casa, no carro ou no escritório.

Se há um objeto que está sempre conosco, que é fonte de muita energia, intocável para os seres humanos e que deve ser cuidado com muita organização e limpeza, é a carteira.

Lá estão não apenas os documentos pessoais que te identificam, mas também o dinheiro, as energias de prosperidade e abundância de nossas vidas.

A carteira deve ter uma ordem, sem elementos que gerem pobreza; pelo contrário, deve ter as coisas certas para atrair a abundância.

Aqui está uma lista do que você deve tirar da sua carteira para que as energias de abundância e prosperidade estejam nela:

Medicamentos vencidos

Não apenas você está colocando em risco sua saúde ao consumi-los, mas também pode atrair energia negativa relacionada a doenças. Medicamentos vencidos podem simbolizar doença e descuido.

Na sua bolsa, devem estar apenas os medicamentos necessários. Dessa forma, você promove uma energia mais saudável e positiva ao seu redor.

