Feng Shui: o lugar onde você nunca deve colocar um cacto em sua casa, ou atrairá a pior das sortes

O Feng Shui é uma cultura filosófica chinesa que tenta criar uma influência positiva sobre as pessoas e sobre um espaço. Através da colocação dos móveis ou dos elementos de um ambiente, busca-se fazer com que a energia flua e fornecer toda a energia positiva, evitando a negativa.

De acordo com esta filosofia de origem taoísta, existem certas plantas que atraem a negatividade e outras, pelo contrário, são positivas. Por isso, é desaconselhável tê-las em casa.

Por isso recomenda-se levar em conta as plantas ao decorar uma casa, havendo plantas negativas que podem trazer má sorte e outras positivas que atraem a boa sorte.

O cacto está entre as plantas que atraem energias negativas, mas isso não significa que você não possa tê-lo, apenas precisa saber onde colocá-lo.

O cacto não deve estar na porta principal

Colocar plantas na porta de casa é uma boa maneira de revitalizar um espaço; no entanto, um cacto não é a melhor opção, pois, embora possa parecer bonito dependendo do seu tamanho, ele carrega más energias.

De acordo com o Feng Shui, isso é considerado perigoso porque representa a entrada de más energias e, portanto, ‘desgraças’ para a sua casa e quem vive nela.

Mas o que o torna perigoso para as boas energias? Os espinhos. Destaca a revista AD Magazine, um cacto em si, representa perigo para um animal pequeno como um cachorro ou um gato que pode se machucar.

Também alguém que tenha a pele descoberta ou até mesmo com roupas leves, mas esse é o menor dos problemas, pois a natureza do cacto é assim e é necessário que as pessoas tenham cuidado e, para ser sincero, é simples manter-se seguro das espinhas.

Os espinhos projetam más vibrações e requerem cuidados leves

Diz-se que os cactos, embora às vezes produzam flores bonitas, são portadores de má energia e trazem má sorte tê-los em casa devido aos seus espinhos, ou seja, eles projetam energia negativa. Chegou-se a acreditar que podem causar infortúnios como doenças ou perdas de todos os tipos, destaca o portal Un Cómo.

Além disso, os cactos são plantas que crescem no deserto, onde há escassez de água. Eles conseguem sobreviver porque retêm grandes quantidades de líquido, por isso não devem ser regados em excesso, ou você os matará.

É nesse detalhe que reside o problema energético nos cuidados tão leves que este tipo de plantas requer: não precisam ser regadas constantemente, pois são capazes de armazenar líquidos para sobreviver.

Isso significa que "ao 'sobreviver', está fazendo seu maior esforço e, possivelmente, sua forma de vida é um pouco mais difícil do que a de outras plantas."

Isso faz com que um cacto na entrada atraia perigos e pouca abundância, graças à seca que são capazes de enfrentar e os espinhos que representam um dano inesperado.