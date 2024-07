Este é o ritual que você deve fazer nesta segunda-feira para atrair abundância e riqueza

Hoje, segunda-feira (15), é um excelente dia para realizar um ritual para abrir caminhos para a sorte e a abundância.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, com este poderoso ritual você poderá atrair aquela tão esperada prosperidade econômica ao longo da semana.

Realizar esta cerimônia é muito simples e fácil, e em questão de minutos isso pode ser feita. Além disso, alguns materiais são necessários.

Antes de iniciar este ritual de abundância e prosperidade, você deve saber que uma boa forma de atrair riqueza e abundância para sua vida é através da gratidão e da bênção do dinheiro que chega às suas mãos.

Essa importante ação manda ao universo a mensagem de que a pessoa está aberta para receber mais.

Agora, para iniciar este ritual você deve pegar uma nota de qualquer valor e polvilhar um pouco de canela ou açúcar.

Esfregue os elementos entre as duas mãos e repita com fé a seguinte frase: “O dinheiro me abençoa e eu o abençoo. Ele me ama e eu o amo. Sou um ímã para dinheiro e ele sempre vem até mim, não importa onde eu esteja. Está feito.”

Dobre o papel-moeda em triângulos para criar um campo magnético de harmonia e proteção em torno da energia do seu dinheiro. Guarde-o na carteira durante toda a semana como um amuleto de boa sorte.

Ainda de acordo com as recomedações, gaste apenas com comida no próximo domingo. Isso ajudará a circular a energia do dinheiro. Por fim, obrigado por tudo recebido.

Com informações do site Minuto Neuquen