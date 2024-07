Como usar a saia-calça, a peça em tendência nesta temporada que estiliza e eleva o visual

O melhor dos dois mundos, assim poderíamos descrever a saia-calça que nos acompanha há décadas e que está sendo usada assim em 2024 graças às celebridades e influencers que a resgataram para a temporada.

ANÚNCIO

O que amamos nesta peça é que nos proporciona maior conforto, segurança e liberdade de movimento do que quando usamos a saia separadamente, sem abrir mão dos atributos da calça nem da coqueteria da peça curta historicamente associada à feminilidade da mulher.

Como usar a saia-calça em 2024?

De acordo com a Vogue, as primeiras marcas a impulsionar essa tendência foram "firmas como Jean Paul Gaultier e Comme des Garçons, por mencionar algumas, incorporaram a saia sobre a calça em suas coleções", lá pelos anos 90.

O resto é história, porque as mulheres se apaixonaram pela versatilidade que as caracterizou, saindo do tradicional e quebrando certos códigos de gênero. Isso pode ser feito através da saia-calça ou de uma saia sobre uma calça para as mais ousadas.

"Sejam luxuosas (ou não), as saias sobre calças são a chave para levar o seu estilo do dia a dia para o próximo nível. Embora na maioria das vezes as tenhamos visto em estilos alternativos, nesta temporada elas terão uma aparência muito mais veranil e distinta ao serem combinadas com todos os tipos de sandálias, desde as rasteiras até as de salto alto", apontam da mesma fonte.

Na verdade, é uma tendência que pode ser usada no trabalho, desde que a nossa saia-calça seja feita de tecido de alfaiataria e até pode ser complementada com peças associadas ao mundo corporativo, como coletes ou blazers.

Se procura algo mais moderno e cheio de personalidade, os especialistas recomendam acabamentos como textura de pele, recortes, saias plissadas, denim e estampados. Se preferes sobriedade, os looks monocromáticos são a resposta.