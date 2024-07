Você ainda está apaixonada? Saiba o que significa quando o seu ex tem uma nova parceira e isso te machuca

Saiba o que significa quando o seu ex tem uma nova parceira e isso te machuca |

Ver que o seu ex avançou para um novo relacionamento pode ser doloroso, independentemente de a relação ter terminado recentemente ou de já terem passado vários meses, porque isso não está ancorado no tempo, mas sim nos sentimentos que continuamos a sentir ao lembrar de alguém que foi especial para nós.

Inclusive, muitos o descrevem como uma despedida definitiva. Dói, incomoda ou surpreende porque significa que a outra pessoa avançou e talvez nós ainda não tenhamos saído da fase de luto, então o foco principal deve estar no nosso processo de cura.

O que significa o fato de o seu ex ter um novo parceiro e isso ter te machucado

De acordo com o site La Mente es Maravillosa, é normal que, se você descobrir que o seu ex tem uma nova parceira pouco tempo depois de terminarem, duvide se ele foi infiel, se realmente te amava como dizia e sentir medo de que esteja ficando estagnada, com tendência a se desesperar por estar sozinha.

Ver que seu ex-parceiro está com outro alguém pode ser um duro golpe ao seu ego | (Freepik)

“Mentimos para nós mesmos nos envolvendo em novos relacionamentos quando, na realidade, ainda estamos presos ao nosso parceiro anterior. Não estamos falando de amor, mas de uma inércia que nos faz acreditar que a outra pessoa ainda nos pertence”, aponta a mesma fonte.

Por isso, o fato de seu ex ter uma nova parceira e isso ter te machucado significa que você ainda estava apegado à crença de que aquela pessoa era ‘sua’ e talvez no fundo do seu coração ainda existisse a ilusão de um reencontro ou reconciliação, que ele voltasse a te procurar ou algo simplesmente mudasse.

Aceitar que o rompimento é definitivo e não tem volta te ajudará | (Darko/Freepik)

Para poder passar por tudo isso, é fundamental que pare de se comparar, deixe para trás os pensamentos egoístas e possessivos que te fazem mal, não procure saber sobre seu ex e seu novo relacionamento nas redes sociais ou através de amigos, pratique o autocuidado e não pense em sair com alguém agora para se sentir melhor consigo mesmo e para que seu ex tenha os mesmos sentimentos que você.

“Talvez você ainda esteja apaixonado(a) pelo seu ex, mas pense que quando realmente se ama alguém, o que se deseja é a felicidade dessa pessoa, mesmo que não seja com você. Virar a página é difícil, mas também é uma oportunidade para aprender e ganhar em segurança”, nos recomendam.