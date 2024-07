O estilo esportivo está ganhando terreno: aqui estão algumas dicas para dar um toque glamouroso

Você se lembra do visual que Blake Lively usou no Super Bowl LVIII? Não há dúvida de que a estrela de Gossip Girl deu um toque icônico aos looks esportivos clássicos, combinando um conjunto de calça e top esportivo que fazem parte da colaboração entre Adidas e Balenciaga, combinando-os com alguns stilettos que foram a cereja do bolo de um visual que seria lembrado ao longo do tempo.

Foi assim que, pouco a pouco, os looks que incluíam peças de cortes retos ou muito sérios foram ficando em segundo plano e prometem ser destronados pelo estilo esportivo. Será que chegamos ao fim do "old money"?

A passagem do tempo e designers importantes da indústria como Carolina Herrera estigmatizaram e castigaram o uso de roupas esportivas, colocando-as como sinônimo de desleixo, uma conforto que não poderia se misturar com a elegância, pelo menos até este 2024, quando foi dado um novo significado que promete cativar até a mulher mais exigente.

Estilo esportivo Pinterest (Pinterest)

No início de 2024, o visual 'coquete' se posicionou como uma das tendências mais fortes do ano, trazendo de volta elementos esquecidos como babados, rendas e aquele ar romântico que as mulheres haviam parado de explorar para dar lugar a roupas muito mais rebeldes e poderosas.

Mas os looks de sonho deste estilo fizeram com que as mulheres apostassem nele por alguns meses, no entanto, a constante mudança e transformação da moda fez com que outras tendências, como o 'mob wife', se sobressaíssem, e que aos poucos a força do 'coquete' fosse afetada por roupas diferentes, mas igualmente chiques que as anteriores.

O que é o estilo esportivo?

Desta vez, o principal foco é o conforto, razão pela qual jeans como os wide leg se tornaram os favoritos, deixando para trás os famosos skinny. Mas agora não se trata apenas de uma peça de roupa, mas também de um estilo, e é aqui que entra o ‘sporty’.

O look esportivo não é mais do que a combinação de roupas esportivas com roupas do dia a dia, dando-lhe um toque diferente e até glamoroso, assim como fez Blake Lively, surgiu na década de 80 e está de volta para encantar as amantes da moda.

Piluka da Echegaray, explicou a essência deste estilo ao site Clara, explicando: “baseia-se em usar roupas esportivas em tendência combinadas com um toque de glamour. Ou seja, usar roupas esportivas no dia a dia, não para praticar esportes, mas para trabalhar, fazer compras ou sair para tomar algo”.

Estilo sporty Pinterest (Pinterest)

Como aderir ao estilo esportivo?

Juntar-se ao estilo ‘sporty’ é mais simples do que parece e foi a Princesa Diana quem nos ensinou algumas das chaves a ter em conta para parecer uma especialista sem errar na tentativa.

Victoria Beckham já usou combinando calças e joggers com gabardines, scarpins e tênis. Você pode adicionar um blazer ou até sandálias de salto alto ao seu look, o uso de camisas brancas e tops acrescentam muito ao estilo, não os deixe de lado.