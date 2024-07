Jeans palazzo: como usar a tendência que combina conforto e elegância dos 20 até os 40 anos

Os vestidos e as saias não são os únicos protagonistas desta temporada. Agora, os jeans palazzo se juntam à tendência para oferecer muitos looks frescos, chiques e confortáveis nesta época do ano. Esta peça, que está conosco desde a década de 60, está mais atual do que nunca por ser muito versátil, especialmente nestes tempos em que as mulheres têm mais atividades para fazer.

As calças palazzo são um tipo de calça caracterizada por ter cintura alta e pernas largas que se alargam ainda mais do quadril para baixo, criando uma silhueta fluida e solta. São conhecidas por sua conforto e estilo elegante e atemporal, geralmente feitas de tecidos que proporcionam muita fluidez e movimento, mas também existem em denim, o que traz outro significado para o momento de vestir.

Uma das vantagens é que pode ser usada por mulheres de todas as idades, até mesmo até os 50 anos, se desejarem desafiar a designer Carolina Herrera. No entanto, é importante levar em consideração o tipo de corpo que se tem para aproveitá-lo ao máximo e que seja benéfico para cada uma.

Qual tipo de corpo lhe cai melhor?

Se você é uma mulher com um corpo em forma de pêra, as calças palazzo ajudam a equilibrar os quadris largos com uma perna larga, criando uma silhueta mais proporcional. Mas se sua silhueta é como a de ampulheta, a cintura alta deste tipo de peça destacará sua cintura pequena, enquanto a perna larga complementa as curvas naturais.

Agora, eles adicionam volume às pernas, criando a ilusão de curvas e definindo a cintura se você tem um corpo em forma de retângulo. Eles também são generosos se o seu corpo for em forma de maçã, pois você pode escolhê-los com uma cintura elástica, mas combinando-os com tops que não adicionem volume extra à parte superior do corpo.

O que deve ser evitado com esta peça?

Os especialistas em moda afirmam que se deve evitar usar tops muito volumosos, pois podem desequilibrar a silhueta. Da mesma forma, devem ser evitados sapatos planos que não oferecem estrutura, como sandálias de praia, pois podem dar um ar desleixado ao visual. Por último, cintos largos também devem ser evitados, pois quebram a fluidez da silhueta das calças jeans.

De acordo com a revista de moda Glamour, com esta peça você estará na moda, não importa a idade que tenha, desde que faça combinações perfeitas e adequadas para a sua fase.

Se tiver 20 anos

Nesta idade, é muito mais versátil, pois pode combinar diferentes estilos. Os crop tops são grandes aliados das calças palazzo, assim como t-shirts com estampas ou também uma blusa justa. Tudo isso pode ser combinado com tênis desportivos ou sandálias de cunha ou plataforma, dependendo do estilo que estás procurando.

Se você tem 30 anos

Nesta idade, você tem mais consciência dos seus gostos, pois já experimentou no passado e definiu o que deseja projetar constantemente. Você pode usar calças palazzo de jeans escuro ou claro, que ficam bem com camisas de seda, pois dão uma silhueta polida. Os especialistas da ‘Glamour’ aconselham usá-los com mocassins ou sapatos de salto baixo, assim você terá conforto e elegância.

Se tiver 40 anos

Quando se chega aos 40 anos, o que se deseja é algo sóbrio, confortável, neutro, mas com um toque de dinamismo, é por isso que as calças palazzo são uma excelente alternativa e os tons escuros são os que melhor se encaixam, podendo ser combinados com blusas de seda, blazers estruturados ou suéteres de caxemira.