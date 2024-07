É possível curá-lo? Por que você sente as emoções no estômago e é mais comum do que você pensa

Ter um encontro, uma decepção amorosa ou um erro no trabalho. É mais normal do que você pensa sentir emoções no estômago conforme crescemos, embora saibamos o quão desagradável pode ser, já que se assemelha aos sintomas físicos de alguma doença.

ANÚNCIO

Meditação e exercícios físicos são maneiras mais saudáveis ​​de lidar com suas emoções | Freepik (Freepik)

Desde náuseas até diarreia, passar por momentos de tristeza, estresse ou ansiedade em nossa vida pode afetar nossa saúde física, o que aumenta a importância de ter um bom relacionamento com as emoções, prestar atenção nelas e viver em equilíbrio.

Por que você sente as emoções no estômago?

De acordo com uma reportagem do El País, “mais de 100 milhões de neurônios transformam nossos intestinos em um órgão de dupla dimensão, alimentar e psicológica. Eles nos conectam com emoções complexas que sentimos desde a infância”.

Dores de estômago estão ligadas a emoções não resolvidas | Freepik

"Os cientistas o descreveram como o sistema nervoso entérico, capaz de produzir independentemente as mesmas substâncias - chamadas neurotransmissores - que as encontradas no cérebro, como a dopamina e a serotonina, que, além de regular a atividade intestinal, exercem um profundo efeito estabilizador em nossas emoções. Temos mais serotonina no trato gastrointestinal do que no cérebro", aponta a mesma fonte.

Essa relação entre mente-estômago também pode ser apreciada em outras situações, como por exemplo, quando estamos com fome e ficamos de mau humor ou começamos a fantasiar com comida. Também quando estamos ansiosos, nos regulamos através de uma refeição que nos faça sentir melhor.

Para acalmar essas sensações desconfortáveis, a resposta é validar e drenar as emoções de forma mais saudável. Aceite o que está sentindo, escreva sobre elas, converse com um amigo, faça exercícios físicos e atividades relaxantes, como meditação, que permitam processá-las sem causar danos físicos.