Calças com pregas para mulher: assim se usa essa sofisticada tendência

Certamente você já viu por toda parte: no TikTok, nas fotos de suas celebridades favoritas e nas lojas, porque a tendência de 2024 é a calça com pregas para mulheres, que conquistou o guarda-roupa de todas com sua combinação correta de elegância e conforto.

Se não está muito claro para você do que se trata, nós explicamos que são aquelas calças largas na cintura, devido à amplitude proporcionada pela pinça, que cria um efeito visual muito favorável para esconder a barriguinha, juntamente com sua cintura média ou alta. A queda da perna pode ser reta ou larga, o que o tornou o favorito de muitas que optam pelo ‘aesthetic’.

Já não são usados apenas para ir ao escritório ou a compromissos formais, pois até celebridades como JLo os adotaram para o seu dia a dia.

Assim você pode usar calças de cintura alta para mulheres em 2024

Na verdade, a diva do Bronx é um claro exemplo de que as calças de pregas para mulheres podem se adaptar a qualquer coisa se forem combinadas com peças igualmente versáteis. No caso dela, para o dia a dia, ela as usou com um top branco e tênis da mesma tonalidade, que lhe conferem um ar "sporty chic".

Mas as mesmas calças de cintura alta para mulheres podem parecer mais sóbrias e sofisticadas se você adicionar uma camisa de manga comprida, um blazer oversized ou até mesmo um colete, os quais têm ganhado popularidade neste verão de 2024 e se adaptam a quase qualquer compromisso social.

Se quiser um visual mais ‘old money’, há certas peças que o ajudarão a potenciar essa estética, como um suéter largo nas costas, mocassins, uma bolsa larga ou óculos de sol, as ferramentas infalíveis das influenciadoras que fizeram desta peça um básico em seu guarda-roupa.