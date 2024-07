As revelações deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 14 de julho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje alerta que é importante ter cuidado com ciúmes e dúvidas infundadas neste momento. Fique alerta.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

No amor, você terá a oportunidade de fechar círculos com ex-companheiros ou pessoas do passado. Este será o momento.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Neste momento, o tarot alerta que o signo de Gêmeos deve ter muito cuidado com sua atitude em relação aos demais.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Nos próximos dias, o signo de Câncer encontrará um presente inesperado que o deixará muito feliz. Fique de olho.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Você se livrará de energias ruins e de pessoas tóxicas que o machucam para que possa seguir em frente em sua vida amorosa e profissional.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot alerta que você terá muita sorte em questões de projetos importantes e interagirá com pessoas muito influentes.

