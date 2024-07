As ‘boxers’ estão de volta e prometem o visual mais elegante e confortável para as mulheres de 2024

Chegou a hora de procurar alguns dos looks mais chiques para climas quentes e se você gosta de um toque autêntico e original, então os boxers são para você.

ANÚNCIO

Como você ouve, esta famosa peça masculina promete ser sua nova obsessão e não só lhe proporcionará conforto, mas também promete um dos looks mais elegantes da temporada, enquanto você se veste como uma especialista em moda em suas próximas férias.

Dê um toque ao seu visual e combine suas peças favoritas com boxers, você terá como resultado um conjunto que, sem dúvida, se destacará e que, entre suas vantagens, permite a todas as mulheres usá-los com orgulho, não importando a idade, então, ouse quebrar as regras de Carolina Herrera, talvez até acabe encantada com o resultado.

Look com boxers Pinterest (Pinterest)

As cuecas são a tendência que não pode faltar no seu guarda-roupa este 2024

Carolina Herrera se destacou por sua elegância e sofisticação transmitidas em cada um de seus designs, mas suas regras, que se tornaram tão seguidas quanto controversas, fizeram com que mulheres maduras temessem peças básicas e chiques como jeans, biquínis, minissaias e até shorts, pois a venezuelana afirmou que essas opções não são mais adequadas após os 40 anos.

No entanto, algumas celebridades, decididas a desafiar a famosa designer, demonstraram que com os elementos certos qualquer peça de roupa é adequada, não importando a idade. Esta é a razão pela qual as bermudas boxer se destacam como uma das alternativas aos shorts recomendados para mulheres com mais de 40 anos que você definitivamente deve experimentar.

Os looks do estilo athleisure continuam em alta, e é preciso refletir um pouco sobre as tendências e as peças que se tornaram básicas. A moda esportiva propõe a combinação de peças esportivas com formais para alcançar um equilíbrio que permite parecer suficientemente arrumada para um visual casual e chique. Seja com tops, leggings ou calças de moletom, as roupas deste 2024 devem incluir conforto e estilo.

Looks com boxers Pinterest (Pinterest)

Como combinar boxers de forma elegante?

Assim você pode dar um toque à peça masculina que se torna a mais feminina e chique de 2024, é até melhor que o short e muito confortável. Não se esqueça de dar uma chance à peça que promete roubar a coroa do jeans.

ANÚNCIO

Trata-se de um tipo de peça que pode ser usada tanto com roupas casuais durante o dia quanto com looks formais para o escritório, e que fará você parecer a mulher mais chique, a chave está em como você combina, para um visual digno de uma especialista em moda, use conjuntos completos, seja com camisa e calção da mesma cor ou aposte em tons nude, adicione sandálias de salto alto, mary janes ou mocassins.

Para um look casual, combine-o com camisetas básicas ou blusas românticas e simples, também pode adicionar calçados confortáveis como tênis e sapatilhas.