"Radiante e bela": Salma Hayek com o melhor visual casual para estar confortável e elegante aos 50

A atriz mexicana, Salma Hayek, não é apenas uma das mais queridas e talentosas da indústria cinematográfica em Hollywood, mas também um ícone da moda que em qualquer evento que comparece parece elegante, sofisticada e espetacular.

Em várias ocasiões, ela demonstrou que aos 50 anos pode parecer jovem sem sair das regras que às vezes as tendências impõem quando já estamos na maturidade, então Salma é todo estilo e uma dessas mulheres chiques que te mostram que com um visual confortável e casual é possível ser muito elegante e esbanjar glamour.

E tudo isso foi demonstrado pela atriz ao comparecer ao Campeonato de Tênis de Wimbledon no All England Lawn Tennis and Croquet Club, com um visual invejável e ideal não apenas para mulheres com mais de 50 anos, mas também para esse clima tão complicado que às vezes tem um sol radiante e de repente pode ficar nublado.

A monocromia e o azul marinho para a elegância

Então, Salma Hayek decidiu nos surpreender a todos e apostar em levar a monocromia a um próximo nível: ela fez isso com um casaco de tweed em azul marinho, que combinou com umas calças largas de inspiração sartorial, perfeitas para elevar qualquer visual.

Salma Hayek conseguiu uma imagem muito mais descontraída com um look azul marinho Karwai Tang / Getty Images ( Karwai Tang /Foto: Getty Images)

De acordo com a revista Glamour, o estilo tweed significa que são peças de lã tecida que farão com que você se torne uma peça elegante, mas ao mesmo tempo quente para que possa parecer incrível nestes dias nublados. A textura é calorosa e ao mesmo tempo elegante para não passar frio nestes dias em que a temperatura baixou.

Mas dentro desse conjunto, há uma peça de roupa que a fez parecer mais espetacular do que nunca e foi a escolha da camiseta listrada, uma grande aposta de estilo que deu à protagonista do filme “Magic Mike The Last Dance” uma imagem muito mais descontraída sem comprometer a sofisticação do restante do visual. Mantendo a mesma paleta de cores, ela consegue que sua figura tenha um contorno sutil e elegante.

O que Salma Hayek conquistou com este visual?

Além de uma figura delineada muito mais sutil e elegante, a harmonia entre as peças básicas, as peças da moda e as peças mais casuais.

É uma arte que Salma Hayek domina perfeitamente e mais uma vez prova que, quando se trata de buscar inspiração, seja qual for a ocasião, sempre será um grande ponto de referência para todas as mulheres.