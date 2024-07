Quantos casais você deve ter antes de encontrar o amor da sua vida? Isso é o que a ciência diz

A maioria, senão todos, estamos à espera do amor de nossas vidas. Algo difícil de prever, embora a ciência já tenha feito alguns cálculos para saber a média de casais que experimentamos antes de nos estabelecermos definitivamente.

É recomendável adquirir experiência antes de tomar decisões para toda a vida, pois isso nos permitirá nos descobrir, ganhar assertividade e inteligência emocional. No entanto, cada história é diferente e há aqueles que não falharam ao escolher a primeira pessoa, e única, que roubou seus corações.

Quantos relacionamentos você deve ter antes de encontrar o amor da sua vida?

Bem, de acordo com diferentes pesquisas em portais de encontros revisados no Glamour, o ideal é ter pelo menos 10 parceiros sexuais antes de se comprometer definitivamente com o amor da sua vida. De acordo com os registros obtidos, os usuários consideraram que de 8 a 10 pessoas era um número ideal.

Você terá pelo menos dois relacionamentos estáveis ​​antes do amor da sua vida | Freepik (Freepik)

Por outro lado, o autor Graeme Simsion realizou sua própria pesquisa para o livro O Projeto Esposa. Nele, ele descobriu que, em média, antes de encontrar o amor de suas vidas, as mulheres beijaram 15 homens, tiveram dois relacionamentos sérios e tiveram seus corações partidos duas vezes, das quais absorveram muitas lições.

"Na busca pelo amor, as garotas terão que suportar quatro encontros desastrosos e passar por cinco decepções fortes. Também se estima que sejam deixadas plantadas uma vez e participarão de duas encontros às cegas. Enquanto as aventuras de uma noite se resumem a quatro", afirmam da Univisión.

Os homens têm números maiores que as mulheres | Freepik (Freepik)

Nos homens, o histórico não muda muito: 16 mulheres beijadas, dois amores profundos, duas vezes deixados plantados, sair duas vezes com garotas que conheceram na internet e um relacionamento à distância. Quanto às aventuras de uma noite, eles passarão o tempo com 6 garotas, de acordo com a média.

No entanto, 80% confirmou que encontrou o amor de suas vidas quando menos esperavam, então deixe-se surpreender pelos acontecimentos.