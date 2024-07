O poderoso ritual com café para abrir caminhos para a abundância e prosperidade

Para o feng shui, o aroma e sabor fortes do café é símbolo de vigor e energia, ou seja, representa a força e a vitalidade que se deseja atrair. Além disso, este produto atua como estimulante mental.

Da mesma forma, segundo este sistema filosófico chinês, os grãos deste alimento contribuem para gerar oportunidades significativas, tanto económicas como romanticamente.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, por isso, se o que você busca é abrir caminho no mundo financeiro com a sorte ao seu lado, não pode deixar de fazer o ritual do café .

Recomenda-se realizá-lo num ambiente calmo, harmonioso e tranquilo. O espaço escolhido deve ser limpo e ordenado, pois a desorganização funciona como bloqueador de energia e não permite o seu correto fluxo.

O ritual do café

O primeiro passo para realizar o ritual do café é preparar uma xícara com esta bebida, como de costume, e beber metade. O restante será utilizado para o ritual.

Na mão direita pegue uma moeda (de qualquer valor) e repita com muita fé a seguinte oração: “O dinheiro sempre chega até mim com facilidade e alegria, o dinheiro me segue, me persegue e se multiplica. Está feito.”

Coloque a moeda dentro da xícara com o café que sobrou e visualize como o dinheiro começa a chegar em grande quantidade. Coloque o poço em local elevado e deixe-o lá por 3 dias.

Ainda de acordo com as informações, durante estes dias, mantenha pensamentos positivos e cheios de fé. Depois desses dias, jogue a infusão na pia da cozinha. Enxágue a moeda e guarde-a na carteira como um amuleto de boa sorte.

Com informações do site Minuto Neuquen