Unhas marrom chocolate: 4 designs desta tendência sóbria que estará em alta nos próximos meses

Se procurarmos a definição de sobriedade e glamour, certamente o resultado será estas unhas marrons chocolate, que estarão entre as mais usadas segundo os especialistas em moda.

A razão? Sua extrema versatilidade que as faz se adaptar maravilhosamente a diferentes estações, desde esses compromissos de trabalho formais no verão até os looks do dia a dia quando chega o outono-inverno com sua habitual sofisticação.

Sabemos que é um tom de esmalte pelo qual muitas pessoas têm cuidado para evitar o efeito opaco e sem graça, no entanto, de portais especializados como Glamour, afirmam que “o chocolate deixou de ser apenas um deleite para o paladar e transcendeu para o universo da beleza, oferecendo uma opção elegante e versátil para aqueles que buscam sofisticação em suas mãos”.

Unhas de chocolate marrom que você deve experimentar

Com uma base lisa polida

“Desde os marrons intensos até os tons mais suaves e cremosos, adapta-se a todos os estilos e personalidades, tornando-se o cenário perfeito para expressar individualidade e estilo,” aponta a mesma fonte. Se você não sabia, de acordo com os princípios da colorimetria, o marrom representa estabilidade, calor e confiança, sendo perfeito para looks do dia a dia.

Ombré metálico

No entanto, se estiver buscando dar um toque cheio de personalidade e diversão às suas mãos, combine dois tipos de acabamento que estão muito na moda entre as tendências de 2024, que são o efeito degradê ou ombré e, claro, a base esmaltada ou metalizada que tem sido impulsionada por estrelas como Hailey Bieber, vai ficar fenomenal!

Francesas

Os pequenos detalhes fazem toda a diferença em uma boa manicure, incluindo as francesinhas em unhas marrom chocolate. Apenas uma leve linha dessa cor já trará muita personalidade às suas mãos e ao seu visual em geral.