Perfumes para mulher com boa fixação: cinco fragrâncias que duram o dia todo e refletem elegância

Se há algo que todas nós priorizamos é ter em nossa penteadeira perfumes para mulher com boa fixação. Esses são indispensáveis para cheirar bem o dia todo e transmitir elegância, beleza e classe onde quer que vamos.

Além disso, eles rentabilizam nosso investimento. Ao ter uma alta concentração, não será suficiente aplicar uma grande quantidade de perfume, o que fará com que dure por muito mais tempo, sem abdicar dos aromas que gostamos, garantindo o selo de qualidade.

Oud Couture de Carolina Herrera

Embora não seja uma das fragrâncias mais conhecidas de Carolina Herrera, é de fato uma joia secreta que devemos experimentar. Pertence à família olfativa âmbar floral, que não apenas ajudará você a se sentir empoderada e imparável, mas também realçará seu lado mais elegante.

Bonbon de Viktor & Rolf

No entanto, se você se considera mais feminina e jovem, recomendamos esta alternativa que cheira a caramelo e doces. Tem um aroma bastante particular graças às suas doses de tangerina, jasmim e patchouli, adequado apenas para mulheres muito seguras de si mesmas.

Dylan Blue Pour Femme da Versace

Por outro lado, entre os perfumes para mulher com boa fixação em 2023, temos esta criação que até a própria Donatella Versace descreveu como "um tributo à feminilidade", com suas notas de entrada de groselha negra, notas de coração de rosifolia e notas de saída de patchouli, tornando-o o aroma perfeito para ter sucesso no fechamento do ano.

Euforia da Calvin Klein

Se você gosta de aromas orientais, este contém notas de romã, framboesa, maracujá, caqui, pêssego e notas verdes, com um fundo de patchouli e baunilha, que o tornam o complemento perfeito para qualquer visual.

O Leão da Chanel

Por último, também temos alternativas para as fãs de notas cítricas devido à sua composição de limão e bergamota, em combinação com láudano e âmbar, juntamente com patchouli, baunilha, sândalo e almíscar. É original, poderoso e deixa rastro.