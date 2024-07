Perfumes para a casa: 5 fragrâncias que deixarão seus espaços muito melhores, perfumados e confortáveis

Você gosta de ter seus espaços impecáveis? Se a resposta for sim, você deve conhecer esses perfumes para a casa que tornarão seu trabalho mais fácil.

Não basta apenas manter seus espaços limpos ou ter uma boa decoração, pois, se você não sabia, os seres humanos possuem uma memória olfativa poderosa que associamos aos melhores momentos de nossas vidas.

Estas fragrâncias trazem bem-estar e conforto aos seus espaços | Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Por isso, é importante ter um bom aroma para encontrar conforto em nosso dia a dia e melhorar consideravelmente o estado de espírito com esse leve esforço.

Perfumes para a casa que são tendência

De acordo com a Vogue, “os perfumes para a casa são os melhores aliados para insuflar esse cheiro de limpeza, de campo, de flores frescas e de passeios à beira-mar. Nossos favoritos? Os ambientadores em formato spray que também podem ser pulverizados em tecidos, garantindo que a essência permaneça por mais tempo”.

Neste sentido, há certas notas que são infalíveis para os especialistas, como o almíscar, o jasmim, a bergamota, o linho ou a lavanda.

Estes conseguem realçar esse cheiro de limpeza por mais tempo e você pode obtê-los em criações populares do mercado. Por exemplo, o "purificador de ar em spray Cypress Balls. Um perfume que evoca a fragrância verde e fresca de um cipreste de coníferas através de sua essência aromática", criado pela Loewe.

O jasmim é uma das notas florais mais recomendadas nos perfumes para seu lar | Foto: Dagmara Dombrovska en Unsplash

Além disso, eles recomendam a linha White Jasmine, criada pela Zara Home, feita com flores brancas, um pouco de jasmim, lírio do vale e almíscar branco, tornando-a delicada para o olfato.

Dyptique é outro dos perfumes para a casa que não podem sair do seu radar. "Um vaporizador que, com um único gesto, inunda o interior com o frescor característico das bagas de groselha, o perfume verde de suas folhas e as notas florais das rosas", afirmam da mesma fonte.

Por último, não se esqueça de Lavender, disponível nas lojas da Mango, e Bergamotto Di Calabria, da Cerería Mollá, com seu toque cítrico e explosivo.