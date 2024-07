“Parece ter 25 anos”: Sofía Vergara exibe seu visual mais ‘invejável’ e quebra as regras de Carolina Herrera

O look invejável de aniversário de Sofia Vergara

Sofía Vergara não teve um, mas sim dois bolos de aniversário! E um deles combinava perfeitamente com sua roupa, um visual amarelo que demonstra que esta é a cor do verão e que as mulheres após os 50 anos podem se destacar com sua beleza.

ANÚNCIO

A atriz posou com uma peça característica do seu guarda-roupa, um vestido justo com decote coração e um leve drapeado na região do busto, com uma abertura na altura da coxa, combinado com sandálias de plataforma dourada e uma bolsa tipo 'clutch' da mesma cor.

Embora haja quem considere a cor amarela como uma das mais perigosas de usar devido ao tom chamativo, como fez Sofía Vergara, pode ser uma das mais favorecedoras, independentemente da idade, além de encorajar a arriscar algo diferente.

Sem dúvida, o vestido fez a famosa barranquillera brilhar, pois seu look de aniversário foi o que recebeu todos os elogios: "Esta mulher desafia o tempo", "Parece ter 25 anos", "A cada aniversário você parece mais espetacular", "A cada dia mais incrível, como um bom vinho, você melhora com os anos", "Os 52 nunca pareceram tão bem como em você, minha rainha", liam-se nos comentários.

Sofia Vergara comemora 52 anos Instagram (Instagram: @sofiavergara)

ANÚNCIO

Tags