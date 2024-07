O que são sandálias emborrachadas e como combiná-las para andar confortável e elegante

O que são as sandálias emborrachadas? |

De ser uma de nossas peças básicas de estar em casa a se tornarem complementos para nossos looks, as sandálias de borracha para andar confortáveis e estilosas estão se tornando virais. Seu nome vem precisamente do material com o qual são fabricadas, então não há dúvida de que a praticidade é um de seus principais atributos.

De fato, de acordo com a Vogue, além do elemento do conforto, que desempenha um papel importante nesse sentido, sua flexibilidade e forma minimalista é o que torna ele o favorito de muitas mulheres, que se tornaram viciadas nele durante a pandemia e que vão resgatá-lo nos próximos meses.

O que são sandálias emborrachadas e como usá-las em 2024?

“Uma das principais razões pelas quais as sandálias de borracha conseguem ocupar um lugar nos sapatos em tendência é por substituírem os saltos altos priorizando o conforto,” descreve a mesma fonte.

Embora algumas pessoas considerem que o aspecto estético não é o seu ponto forte, elas são a alternativa ideal para se manter moderna e estilosa, além de acrescentar centímetros ao seu visual. As sandálias de borracha têm um solado alto e um design bastante básico para combinar com as suas roupas de forma ‘chunky’, mas não exagerada, sendo feitas de plástico.

“No entanto, é verdade que o calçado de borracha não se encaixa em todos os eventos formais, por isso recomendamos aproveitar o seu uso para looks casuais, perfeitos para usar num almoço tardio, no escritório e, claro, não podem faltar na sua mala de férias”, apontam os especialistas, para evitar que você cometa um erro de moda com este calçado.

Elas ficam fabulosas especialmente com shorts e bermudas, pois alongam visualmente as pernas e parecerão quilométricas. Vestidos curtos e com fendas, de comprimento midi, são outros complementos que ficam muito bem.