Feng Shui: os cinco objetos que todos têm em casa e que você deve remover porque atraem azar

Se quiser apostar no equilíbrio e harmonia em sua casa, a filosofia do Feng Shui pode ajudar, pois se trata de organizar o espaço vital para criar um equilíbrio com o mundo natural e aproveitar as energias.

Neste sentido, os especialistas neste campo são responsáveis por fornecer recomendações sobre como harmonizar os espaços em que habitam para afastar as más energias e evitar que estas influenciem na realização dos seus objetivos, atrair riqueza e prosperidade.

No entanto, há coisas que precisamos remover de nossa casa para que a estabilidade do ambiente não seja alterada e possamos fluir com ele. Aqui indicamos quais são e por que estão prejudicando sua energia.

Flores murchas e poeira

Para o Feng Shui, é muito importante ter uma representação da natureza em nossa casa, como aquários, flores, vasos, peixes dourados ou quadros com paisagens naturais.

Além disso, uma das regras principais para manter a energia da sua casa saudável é garantir que ela esteja sempre limpa. Esses cantos ou recantos onde o pó costuma se acumular devem ser limpos constantemente para evitar que a energia fique estagnada e siga seu curso natural.

No que diz respeito às flores, é muito importante substituí-las e mantê-las sempre frescas.

Quando mostrarem o primeiro sinal de começarem a murchar, é hora de trocá-las.

Naturezas-mortas e cactos indicam ao Universo uma energia de pobreza e morte, portanto, é importante cuidar desses detalhes e não ter flores murchas no vaso.

Espelhos

Os espelhos são um objeto com muito poder; por isso, é preciso ter muito cuidado com eles conforme o Feng Shui.

É muito comum haver pelo menos um espelho em cada cômodo da casa, mas para o Feng Shui, é um portal que absorve a energia e a abundância do seu lar.

É verdade que se tornaram indispensáveis em nosso dia a dia, no entanto, é necessário limitar sua quantidade e tê-los na posição correta e nos cômodos adequados, como o banheiro e o quarto principal.

E de preferência, certifique-se de que sejam espelhos ovais ou redondos. Nada de paredes cobertas por espelhos, espelhos na sala ou na sala de jantar e muito menos espelhos em frente à cama.

Itens de segunda mão

O Feng Shui diz que os objetos usados estão impregnados de energias alheias a nós, e ao introduzi-los em nossa casa, eles entram em conflito com a energia que já habita lá.

Coisas herdadas ou compradas em segunda mão não são boas em nossa casa. Se for absolutamente necessário adquiri-las, elas devem passar por um processo de limpeza energética antes de serem colocadas em nossa casa, para não quebrarem o equilíbrio.

Objetos afiados

Algumas casas costumam ter em suas cozinhas facas e outros objetos pontiagudos pendurados nos tetos ou nas paredes. Também há quem decore sua sala com enfeites como espadas, facas ou facas antigas. Isso, para o Feng Shui, é um corte de energia, limita a abundância e deteriora o bem-estar.

Também o são móveis metálicos com bordas afiadas e outros objetos pontiagudos. Facas são necessárias na cozinha, mas devem ser mantidas em uma gaveta por segurança e pelo bem-estar de nossa casa. Qualquer coisa pontiaguda interrompe o fluxo de energia, fazendo com que a energia escape e deixando nossa casa desprotegida.

Quadros ou fotografias com imagens tristes

Os quadros, pinturas, fotografias ou pôsteres com paisagens tristes, desoladas ou imagens violentas são um ímã para as más energias. O Feng Shui é inimigo dessas representações, pois transformam sua casa em um lugar tenso.

Ao ter esses objetos em suas paredes ou em outro lugar da sua casa, você polui a energia, o que causará brigas, conflitos, doenças até que se torne difícil para você permanecer em sua casa.

Evita essas coisas em sua casa para que sempre seja um lugar confortável e seguro. O Feng Shui recomenda acima de tudo limpeza, ordem e frescor, para que a energia da natureza entre e circule livremente e encha sua vida de abundância.