Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (12)

Confira as novas revelações do tarot, para está sexta-feira (12), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O 4 de Paus no tarot é uma carta de tranquilidade, especialmente positiva no que diz respeito aos amores. Se está começando um relacionamento, viva-o com intensidade. Não se preocupe se vai dar certo ou não.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje destaca que você está em uma fase onde terá a oportunidade de mudar qualquer coisa na sua vida. Uma etapa de melhoria está a caminho.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que a única pessoa que perde com uma possível estagnação é você mesmo. Seus adversários irão sorrir ao perceber sua desistência, enquanto os demais estão ocupados demais com suas próprias lutas. Portanto, foque em seus objetivos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Não se esconda atrás dessas memórias. Não as use como desculpa para não andar para a frente! Há sempre assuntos para resolver, há sempre aspetos a melhorar, sempre.

Texto com informações do site Selfie PT