Carolina Herrera é lembrada pelo que considera o visual ‘mais ridículo’ e desperta críticas novamente

A designer de moda, Carolina Herrera, é uma referência de elegância e sofisticação, por isso sua palavra é ‘sagrada’ para muitas de suas seguidoras e fashionistas do mundo que buscam se sentirem maravilhosas. A venezuelana de 85 anos é frequentemente ouvida, mas suas declarações às vezes geram polêmica, pois afirmam que não estão de acordo com o que ela mesma prega sobre liberdade e empoderamento das mulheres.

Recentemente, voltaram a lembrar as duras palavras que Herrera disse ao Daily Mail em 2020: “Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar parecer mais jovem do que é, senão ficará ridícula. Vejo muitas mulheres na rua que, de costas, parecem muito bonitas com seus cabelos longos e suas saias. Mas quando se viram... ai, são velhas!”, conforme relatou uma publicação do El Clarín.

Além disso, ela observou que “os jeans também são para pessoas jovens. (...) Porque não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir como jovem”. Isso enfureceu as redes sociais, que mais uma vez direcionaram sua raiva para suas palavras, que foram qualificadas como ‘classistas’, e também recaíram sobre muitas de suas clientes celebridades.

Através de X, muitos usuários expressaram: "Elas parecem muito bonitas e modernas, mesmo acima dos 50. Outra coisa, a mulher depois dos 40 agora é que ela acelera os motores", "Isso não é problema delas, as pessoas são felizes com o que gostam", "Cada um está como e com o que quer", "Para mim, é ridículo uma mulher criticar a liberdade de expressão de outras pessoas", responderam à celebridade da moda.

Adeus para as calças jeans? E o que as mulheres com mais de 40 anos devem usar

De acordo com a designer, quando a mulher tem mais de quatro décadas, deve apostar em saias midi ou longas, enquanto que em relação às calças, as fluidas são a melhor alternativa. De acordo com a Vogue, “calças de alfaiataria com caimento fluido e sapatos pumps bicolor” acrescentarão sofisticação. Além disso, ele também acrescenta as infalíveis camisas brancas.

Embora muitas mulheres amem esse estilo, também é verdade que não condiz com o modo de vida de milhões de mulheres, que buscam conforto, mas isso não significa que ao usar jeans sejam menos elegantes do que outras.