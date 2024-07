A fim de sentir mais alegria de forma constante, é importante contar com experiências positivas em nossa rotina. Apesar da impossibilidade de controlar os eventos que nos são apresentados, existem formas antecipadas de se aproximar da felicidade.

ANÚNCIO

De acordo com a psicóloga Jennice Vilhauer, ao portal Psychology Today, antecipar positivamente o futuro pode ser tão benéfico quanto esperar para viver a ocasião.

“No mundo da saúde mental e do autodesenvolvimento, a frase “viva o momento” é frequentemente promovida como a chave para a felicidade . Embora estar presente sem dúvida tenha seus méritos, pesquisas científicas mostram que antecipar positivamente o futuro é uma maneira altamente eficaz de gerar emoções positivas e aumentar o bem-estar. No entanto, raramente é usado como o método de referência quando as pessoas estão tentando melhorar como se sentem”, explica a especialista.

Leia mais:

Antecipação positiva: especialista entrega 5 chaves de como ser mais feliz

Com base na mesma fonte, entenda como se aproximar da alegria: