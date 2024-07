Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Leão – Cartas 31 e 28

Existe uma diferença entre as conexões em sua vida. De um lado, existe um aliado muito leal. Do outro, alguém que pode trazer a ruína e não é de confiar. Comece a ter mais atenção com seus pensamentos e sexto sentido para se proteger de quem não presta e reforçar as alianças com quem é bom.

Virgem – Cartas 1 e 11

Sua sabedoria será recompensada e as virtudes ficam ainda mais evidentes. Sua missão na vida será revelada e é hora de acreditar nos sinais e na espiritualidade que podem trazer mensagens e acontecimentos importantes.

Libra – Cartas 22 e 15

ANÚNCIO

Momento de novas parcerias e uniões positivas para a vida pessoal e negócios. A vida se movimenta e, além de mudanças, viagens podem acontecer. Quem quer fazer lucro e dinheiro, a hora é agora.

Escorpião – Cartas 3 e 33

Notícias do passado podem retornar em sua vida, principalmente envolvendo a vida amorosa. Compreenda as razoes desse retorno e não tema tomar atitudes para compreender a raiz dessa situação.