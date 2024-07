Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 13 e 20

Os perigos em seu caminho podem se fantasiar de coisas boas e que você deseja, mas isso não significam que não trarão dificuldades importantes. Seja mais consciente e justo em suas ações, evitando se envolver em problemas de confiança e traições; se alguma intuição o alerta sobre isso, leve em conta.

Touro – Cartas 16 e 36

Os caminhos se abrem agora e é hora de buscar a felicidade. Se algo o deixa atado ao passado e ao desanimo, comece a mudar para poder abrir portas importantes. É momento de focar nas coisas boas e comemorar.

Gêmeos – Cartas 1 e 19

Hábitos e vícios podem complicar a sua vida mais do que você imagina. Quem perde tempo com que é destrutivo, pode deixar de construir coisas boas na própria vida. Não se deixe influenciar negativamente por pessoas que não querem ver você bem. Use a intuição para sair de situações que só o atrasam.

Câncer – Cartas 25 e 9

Momento de ter notícias e lembranças de pessoas que já não fazem mais parte da sua vida. Seja inteligente e não se deixe afetar emocionalmente. Se for necessário, converse e resolva as situações de vez.