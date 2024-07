Horóscopo: os 5 signos que têm dificuldade em deixar o passado e se abrir para outro relacionamento

Para muitas pessoas, abrir-se para um relacionamento de casal não é um processo fácil, especialmente quando vêm de experiências passadas onde as feridas foram muito profundas.

ANÚNCIO

Há medos, dificuldades pessoais e até características típicas de alguns signos que os tornam difíceis de abrir o coração e se consolidar com um parceiro.

São 5 sinais específicos e aqui explicamos por que eles resistem a se abrir para outros relacionamentos.

Aquário

Os nascidos sob a influência deste signo não têm medo de relacionamentos, mas têm dificuldade em se abrir porque valorizam a sua liberdade e temem que um parceiro as limite. Sua independência é prioridade, então um relacionamento que não siga seus princípios pode significar uma gaiola.

Se se sentirem vulneráveis, preferem esperar e conhecer a pessoa para terem uma boa razão para aceitá-la como parceira.

Se você teve experiências passadas que foram traumáticas, não se apresse em tomar uma decisão e reflita profundamente se é ou não viável um relacionamento que possa afetar sua vida.

Em conclusão, o Aquariano precisa sentir-se seguro de que não perderá sua individualidade antes de abrir seu coração.

ANÚNCIO

Virgem

Os nativos deste signo são pessoas carinhosas, dedicadas e fiéis. A paixão não é o seu ponto forte, mas o seu romantismo, atenção aos detalhes e ternura são surpreendentes e compensam, até certo ponto, a sua falta de decisão.

Não têm medo de se abrir ou se entregar totalmente em um relacionamento, mas não querem errar ao escolher a pessoa. Essa prudência vem de experiências passadas onde a impulsividade lhes causou problemas.

Além disso, ele é cauteloso porque sabe que tem muito a perder se as coisas derem errado, e por isso não arrisca tudo no amor sem ter certeza. A paciência é a chave para conquistar a confiança de Virgem, que valoriza a segurança emocional sobre a paixão momentânea.

Capricórnio

Os capricornianos não se contentam com qualquer pessoa e estão dispostos a esperar muito tempo até que a pessoa certa chegue. As pessoas com este signo do zodíaco costumam ter uma lista de características que desejam em um parceiro e gostam de garantir que a outra pessoa se encaixa nelas.

Eles podem estar completamente apaixonados sem mostrar isso de forma alguma. Sua fachada dura e fria os faz parecer distantes nos relacionamentos.

É apenas quando se sentem completamente seguros que começam a se abrir, mas essa segurança pode demorar a chegar.

A ambição de Capricórnio e seu desejo de sucesso profissional muitas vezes têm prioridade sobre suas necessidades emocionais. Apenas o amor verdadeiro, com o tempo, pode fazê-lo relaxar e se abrir, permitindo que seu parceiro veja seu lado mais terno e vulnerável.

Escorpião

Os nascidos sob a influência deste signo anseiam pela intensidade em seus relacionamentos e costumam saber imediatamente se estão interessados ou não. Não saem com alguém apenas por sair e preferem desenvolver uma intimidade mais profunda com alguém.

Eles se abrem em um relacionamento, mas tudo é meticulosamente planejado. Não deixam nada ao acaso, incluindo seus relacionamentos. Apesar de ser apaixonado e impulsivo, sempre tem um plano de contingência. Sua desconfiança tem sido útil no passado, salvando-os de muitos problemas.

Escorpião sempre vê possíveis segundas intenções e ceticismo nas palavras bonitas, o que impede que confie plenamente desde o início.

A intensidade emocional de Escorpião pode ser avassaladora para alguns, mas para ele, é uma forma de se proteger de possíveis decepções.

Touro

Um Touro é um ser decidido, pragmático e tem uma enorme força de vontade. Tende a ter ideias conservadoras e, como gosta tanto de estabilidade, suas ideias são fixas e não há maneira de convencê-lo de algo que vá contra seus princípios ou do que pensa e sente.

Ele é muito apaixonado, mas algo sempre o impede de se entregar completamente. Precisa que lhe demonstrem compromisso e sinceridade. Embora possa ser vulnerável e se abrir, ele o faz com cautela.

Tem como detalhe que, se algo não se encaixa, ele deixará você entrar em sua vida aos poucos. Mesmo que se apaixone profundamente, ele pode erguer muros se as coisas não estiverem indo bem.

Com Touro, você não pode brincar com a inconstância; ele se afastará se sentir que não pode confiar plenamente.