Eles são os homens do zodíaco que, ao te beijar, inevitavelmente você pedirá mais

Os beijos não são apenas uma demonstração de carinho, amor e paixão, mas também são muito benéficos para a saúde. No zodíaco, existem alguns homens que são verdadeiros especialistas em proporcionar bem-estar de uma forma bastante atraente, à qual é quase impossível resistir.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Os homens nascidos sob esta constelação realmente sabem beijar. São todos uns especialistas em transmitir tudo o que sentem a cada toque de lábios, tornando-se assim uma droga difícil de resistir. Não têm medo de fechar os olhos, se deixar levar, expressar de forma mais romântica e sem necessidade de falar. Adoram o beijo francês e conhecem muito bem a técnica para que seja sutil, mas contundente, deixando o outro querendo mais.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Eles não são fanáticos por um beijo em particular, então podem optar por vários tipos para demonstrar interesse. Costumam ser gentis, então é possível que peçam permissão antes de unir seus lábios aos seus. Dependendo de como se sentem, escolherão uma variedade de beijos. É muito provável que um desses beijos te marque para toda a vida, pois as marcas de seus lábios ficarão inesquecíveis em partes que outros não beijaram, como o nariz.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Os escorpianos adoram começar de forma muito suave, o que te cativará, porque para ele não há pressa. Desfruta dessa fase inicial de te saborear para depois, quando a vontade aumentar, intensificá-la. Pouco a pouco ele entrará na tua boca, para explorá-la, mas sem ser invasivo ou baboso. Pelo contrário, será muito prazeroso, mas acima de tudo estimulante. Eles têm a capacidade de interromper esse momento, para deixar-te a pedir mais, e aí sim, ir com tudo.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Eles adoram te segurar pelo pescoço, para se sentirem mais donos de você, para que não escape e ambos possam se entregar com paixão nesses beijos pulsantes em que ele te dá pequenos beijinhos ao longo de toda a sua boca e nos cantos, e é precisamente neste lugar onde eles começam a brincadeira para acender as chamas do amor e da luxúria. Eles vão aumentando a intensidade, capturando toda a sua atenção.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março.

Estes homens são especialistas em beijos que vão te levar para fora deste planeta, não porque te beijam na boca, mas sim porque o fazem no pescoço e na nuca, algo extremamente tentador ao qual é quase impossível resistir ou terminar o sexo, já que a excitação atinge um nível muito alto, e você acaba perdida entre carícias. Ninguém mais te beijará como eles.