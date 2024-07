Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (11)

Confira as revelações do tarot, para está quinta-feira (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Alguma ferida do passado mal curada pode estar influenciando seu dia a dia, assim como a maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta e até mesmo a relação consigo mesma/o. Não deixe que as memórias menos felizes tomem conta da sua mente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Avalie seus impulsos competitivos - aqueles maldosos - e identifique quais foram as razões que a/o levaram a desejar seguir determinado caminho. É por si mesma/o ou é para se vangloriar? Será apenas um sacrifício em prol de um melhor status? A pergunta essencial é: você está de bem com sua consciência?

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Não somos donos de nada e de ninguém! Somos companheiros de viagem, com ajudas pelo caminho que, quando deixam de fazer sentido, seguem seu próprio rumo. Se esse caminho não coincide com o nosso, para que forçar?

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Quando nossa cabeça está girando com tantas ideias, perguntas e receios, é bom compartilhá-los com alguém de nossa confiança, pois isso nos ajuda a clarificar e ordenar nossa mente. Começamos então a ver as coisas de outra perspectiva, a organizar nossas prioridades de forma mais eficaz.

Texto com informações do site Selfie PT