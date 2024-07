Adeus saias! Os ‘bloomers’ são a peça de roupa do momento por serem românticos e bonitos: veja como usar

Os looks românticos estão ganhando terreno, esta é a razão pela qual o estilo ‘coquete’ se tornou o grande vencedor deste 2024, entre peças com babados, peças de lingerie, renda e roupas românticas, a principal tendência é a ternura.

Este ano, onde a principal tendência é a ternura, há certas peças que ganharam maior popularidade, entre elas corsets, blusas com laços e peças de lingerie que já têm um lugar especial no guarda-roupa das amantes da moda.

A nova temporada de ‘Bridgerton’ só serviu para reforçar a popularidade dos looks ultrafemininos, trazendo de volta o uso de peças que haviam sido esquecidas, como os shorts de lingerie, também conhecidos como ‘bloomers’.

Bloomers Pinterest (Pinterest)

O que são os bloomers?

As peças de lingerie estão de volta à tendência e desta vez chegam com mais força graças ao estilo 'Regency' que se tornou um dos mais procurados e copiados pelas amantes da moda e pelas grandes marcas que já incluíram pelo menos um de seus tipos em suas coleções.

Desta vez, os 'bloomers' voltam a ser tendência para dar um toque aos shorts e serem usados por cima das saias, demonstrando que as peças românticas serão as rainhas de 2024.

Se o que você procura é dar um toque diferente ao seu visual, deixe de lado, mesmo que seja por um momento, os jeans, minissaias e shorts comuns para apostar nos ‘bloomers’ ou shorts de lingerie, cuja característica é que parecem uma espécie de bolha, pois se seguram na coxa e possuem um estilo muito mais romântico como se fosse roupa íntima, geralmente são encontrados com estampados de xadrez, tipo vichy, fitas, texturas acetinadas, algodão macio, chiffon e renda.

Bloomers Pinterest (Pinterest)

Como usar bloomers?

Sem dúvida, a feminilidade dos shorts de lingerie ou bloomers fará com que mais de uma amante da moda se renda aos seus encantos, tornando-os uma das peças favoritas da temporada, sendo perfeitos até mesmo para as suas próximas férias.

Os bloomers são tão versáteis quanto os shorts e podem ser combinados com uma série de peças que proporcionam conforto e frescor ao seu próximo visual, perfeito para o dia a dia. No entanto, trata-se de uma peça casual, por isso é melhor mantê-la nos looks para saídas e parecer chique e na moda.

Este tipo de roupa permite que você explore combinações divertidas, então não tenha medo de combiná-la com botas de cowboy, um top e um blazer para um visual no estilo Hailey Bieber. Se estiver indo para a praia e é amante de biquínis, combine-o com seu bloomer, você parecerá arrumada com poucas peças em pouco tempo.

Por outro lado, para um visual com toques formais, opte por peças de cores neutras em um look total que você vai adorar, também pode combiná-lo com peças de estilo coquete para ter um visual digno dessa tendência que, além disso, evoca os icônicos trajes de ‘Bridgerton’.