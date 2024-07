Quer que o seu cabelo cresça rápido? Estes são os melhores dias de julho para cortá-lo

Todas as mulheres desejam ter um cabelo saudável e que cresça rápido, por isso recorrem a muitos métodos para alcançar esses efeitos, desde o natural, até alguns aliados químicos que aceleram o processo, e, é claro, estar atento ao calendário lunar.

Alguns especialistas afirmam que as fases da Lua desempenham um papel fundamental no crescimento do cabelo. Essas ideias vêm principalmente da astrologia e de observações populares ao longo dos séculos. No entanto, isso se baseia em crenças e tradições antigas, e até agora não há respaldo científico que o confirme.

Calendário lunar para cortar o cabelo em julho

De acordo com isso, cada fase tem um efeito especial. A lua nova é considerada um bom momento para mudar o visual ou fazer um corte drástico. No entanto, acredita-se que o cabelo possa crescer mais lentamente após ser cortado nesta fase.

Durante a lua crescente, é aconselhável cortar o cabelo se deseja que cresça mais rápido e mais forte. Diz-se que o corte durante esta fase estimula o crescimento e fortalece as raízes. Por outro lado, durante a lua cheia, cortar o cabelo nesta fase está associado a uma maior densidade e brilho. Algumas pessoas acreditam que a lua cheia traz energia que melhora a saúde geral do cabelo.

Finalmente, na lua minguante, é a que menos recomendam se quiser que cresça rápido. No entanto, diz-se que cortá-lo nesta fase ajuda a manter o corte por mais tempo, já que o cabelo crescerá mais lentamente.

Os melhores dias de julho para o cabelo crescer rápido

Se estiver procurando que cresça forte.

Os melhores dias de julho para cortar o cabelo e fazê-lo crescer mais forte são os seguintes:

· Quarta-feira, 10 de julho

· Sexta-feira, 19 de julho

· Sábado, 20 de julho

· Segunda-feira, 29 de julho

· Terça-feira, 30 de julho

· Quarta-feira, 31 de julho

Se quiser que cresça rápido, corte-o em:

· Sábado, 13 de julho

· Domingo, 14 de julho

· Quarta-feira, 24 de julho

· Quinta-feira, 25 de julho