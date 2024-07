Qual é o aroma do Gucci Flora Gorgeous Orchid, o perfume com o rosto de Miley Cyrus?

De acordo com a casa de moda italiana, o Gucci Flora Gorgeous Orchid é “a primeira fragrância floral ozônica gourmand da marca, com uma abordagem inovadora que infunde este aroma delicioso com uma versão fresca de baunilha”.

Conforme explicado pela marca, a fragrância cheira principalmente a baunilha. De fato, a sua nota de saída é precisamente duo de baunilha. O seu coração é a orquídea de baunilha; enquanto a nota de base que compõe esta fragrância é o acorde ozônico.

“A criação entrelaça a doçura familiar da baunilha com notas do alcance de acordes ozônicos. Essa fusão pouco convencional destaca ainda mais a sensualidade luminosa da orquídea de baunilha, elevando sua riqueza gourmand a novas alturas. Com sua exclusiva mistura de notas, a dimensão floral cremosa que emerge da fragrância é impregnada de um brilho etéreo”, explica.

Como é o frasco do Gucci Flora Gorgeous Orchid?

O Gucci Flora Gorgeous Orchid vem em um frasco alongado de ‘cristal de pedra amarelo lacado’ e possui uma tampa dourada reluzente. Seu rótulo traz uma nova versão do característico estampado Flora da marca, criado pelo artista e ilustrador Vittorio Accorro em 1966 para a Gucci.

Por outro lado, a embalagem foi fabricada com "10% de vidro reciclado com revestimento à base de água", afirma a maison em seu site. Enquanto isso, a embalagem externa foi fabricada com papel certificado FSC.

