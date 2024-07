Filha de Carolina Herrera revela as 4 coisas vitais para parecer bela e não têm nada a ver com a moda

Carolina Herrera revela as 4 coisas essenciais que são necessárias para se sentir bonita e não têm a ver com a moda

Os padrões de beleza estão se tornando cada vez mais exigentes, apesar do movimento de body positive, que busca conscientizar sobre uma visão positiva do corpo físico, independentemente de sua forma. Mesmo com tudo o que foi feito e tentado inculcar na sociedade, geralmente se espera ter uma aparência física atraente que chame a atenção e evite críticas. Que agrade aos outros.

É por isso que as tendências se tornam virais com mais rapidez nas redes sociais a cada dia, e as pessoas, tanto mulheres quanto homens, recorrem a técnicas para ‘parar’ ou disfarçar o passar do tempo em seus corpos, optam por usar roupas na moda para pertencer e serem aceitos por um grupo, e também recorrem a filtros ou maquiagem que os ajudem a rejuvenescer e esconder os aspectos de si mesmos que não gostam.

Claro que as estrelas do mundo do espetáculo, assim como as próprias casas de moda de prestígio, estabelecem padrões que muitos querem copiar e imitar, pois são símbolos de status. No entanto, uma das designers mais reconhecidas do mundo, a venezuelana Carolina Herrera, sempre apostou no bem-estar mental e emocional das mulheres, construindo a sua beleza a partir do seu interior.

E isto é algo que sua filha, que leva o mesmo nome e também comanda a marca, aprendeu perfeitamente, e que busca transmitir a todas as garotas que desejam vestir suas roupas ou perfumar-se com sua fragrância.

O que uma mulher precisa para ser bonita

Carolina Herrera, de 53 anos e diretora da Carolina Herrera Perfumes, conversou em junho com a revista Glamour e se pronunciou sobre as modificações corporais e os filtros que algumas pessoas usam para mudar sua aparência.

"Acredito na liberdade, que cada um faça o que quiser. Quem somos nós para julgar alguém. Agora, com meus filhos, posso fazer isso. Eles adoram os filtros e eu digo que não é realidade. Acredito que as redes sociais potencializam essa insegurança que todos temos", disse à revista, onde falou abertamente sobre sua vida.

No entanto, Herrera destacou que a impressiona ver que agora muitas atrizes e cantoras, assim como pessoas em geral, estão cada vez mais parecidas: “Agora é como se todas tivessem ido ao mesmo médico. Olha, não me importo com cirurgias, cada um faz o que quiser, mas que não mudem tanto. Vejo todas as atrizes iguais, e acabei de voltar de Nova York e todas as mulheres se parecem”.

É por isso que ela acredita e aposta na imperfeição, e expressou que "é importante se olhar e aceitar que não é perfeita. (...) Vejo beleza quando vejo segurança, quando vejo paz em um olhar, quando sinto tranquilidade e quando há senso de humor".

Portanto, para a herdeira do império Herrera, o essencial para se sentirem bonitas é que cada mulher cultive a segurança em si mesma, assim como trabalhar a paz interior, viver e desfrutar da tranquilidade e sempre manter o bom humor.