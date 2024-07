O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Sagitário – Carta 4 de Ouros

Cuidado para não lutar por poderes que não vale a pena e desperdiçar tempo e recursos. A área amorosa e afetiva em geral pode passar por instabilidades.

Capricórnio – Carta 8 de Paus

Momento de se relacionar com as pessoas e lidar com diferenças. Não tome a posição de confronto sem razão e procure relaxar. Mantenha seu foco.

Aquário – Carta 9 de Copas

ANÚNCIO

Momento de não enxergar com clareza e se basear em falsas ilusões. Isso pode afetar projetos e a vida amorosa. Enxergue a realidade.

Peixes – Carta 9 de Paus

Algumas coisas podem atrasar a vida profissional e sentimental. As conexões se sentem distantes e é preciso lidar com muitos afazeres. Tenha jogo de cintura nas dificuldades.