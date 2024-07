De Kylie Jenner a Taylor Swift: conheça os batons favoritos das famosas

No mundo de Hollywood, os batons são uma parte essencial do arsenal de beleza das estrelas. Desde tons audaciosos que fazem uma declaração até neutros que complementam qualquer visual, as celebridades escolhem cuidadosamente seus batons favoritos para cada ocasião.

Aqui partilhamos contigo alguns dos batons mais populares entre as famosas.

Taylor Swift

O batom Ruby Woo é amado pela cantora, por seu tom vermelho vibrante, que complementa seu estilo retro e audacioso no palco.

Outro dos favoritos da artista é o Batom LiquiLUST Legendary Wear na tonalidade Elson 4, da marca Pat McGrath.