Calendário lunar julho 2024: melhores dias para cortar o cabelo e promover o crescimento saudável

Por anos, as fases da lua têm sido um tema de interesse para as pessoas, já que foi comprovado que ela tem influência na vida do planeta e dos próprios cidadãos. Além disso, em torno deste astro surgiram considerações tanto científicas quanto esotéricas, sendo esta última abundante sobre os cortes de cabelo de acordo com as fases da lua.

Muitas pessoas que acreditam que a lua e suas fases têm uma grande influência no cuidado do cabelo aproveitam para cortá-lo de tempos em tempos, de acordo com suas necessidades. Este calendário lunar é baseado nos ciclos da lua, ou seja, o tempo que a lua leva para completar seu percurso e é dividido em: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante.

Fases lunares para o crescimento do cabelo em julho de 2024

Lua nova: 06 de julho. Recomendam não cortar o cabelo porque pode enfraquecê-lo.

Quarto crescente: 14 de julho. Recomendam cortar o cabelo para pessoas que buscam crescimento rápido e forte.

Lua cheia: 21 de julho. Recomendam cortar o cabelo para que cresça com volume e densidade.

Quarto minguante: 28 de julho. Recomendam cortar o cabelo para manter os cortes e retardar o crescimento.

Em quais dias é possível cortar o cabelo em julho de 2024?

De 14 a 20 de julho: na lua crescente antes da lua cheia.

21 de julho: durante a lua cheia para cortes que queiram ter volume.

Dias em que não deve cortar o cabelo em julho de 2024

Especialistas recomendam não cortar o cabelo na lua nova, de 01 a 05 de julho e de 7 a 13 de julho.