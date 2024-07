Os 5 melhores cortes para destacar seus cabelos grisalhos: você não precisará mais retocar a tintura

Seu penteado será o destaque com esses looks

Foram-se os tempos em que brigávamos com nossos cabelos grisalhos. Hoje os assumimos e aceitamos como algo normal, com esses cortes de cabelo que os destacam e são perfeitos para quem está buscando fazer a transição entre uma cabeleira escura e outra com reflexos grisalhos devido à idade.

“Um cabelo grisalho bem cuidado pode ser, até mesmo, o novo elixir da juventude”, apontam a partir de ‘Clara’, convidando-nos a quebrar os preconceitos que temos em relação ao cabelo grisalho e deixá-lo se destacar com personalidade.

Os melhores cortes para destacar seus cabelos grisalhos

Pixie

É clássico, versátil e atemporal. Embora seja o favorito de muitos para a temporada de calor, pode ser estilizado facilmente devido à sua dimensão. Consiste em cortar o cabelo na parte de trás e dos lados, deixando a frente ligeiramente mais comprida.

Shaggy

Da mesma forma, temos este visual que busca criar camadas em todo o cabelo que proporcionem volume e textura, acompanhado de uma franja cortina, ligeiramente mais curta no centro e mais longa nas laterais, que também vai te fazer parecer mais jovem.

Long Bob

Entre os melhores cortes de cabelo para realçar seus cabelos grisalhos, temos este que se destaca por sua praticidade e conforto. Podemos alcançar uma imagem super moderna se combinarmos com uma franja longa, que sempre rejuvenesce, e mais com camadas para que o cabelo tenha muito movimento.

Em camadas

Isso é caracterizado por ter o cabelo na altura da mandíbula ou alguns centímetros abaixo, o que se assemelha muito ao long bob. A diferença é que tem um efeito bagunçado, muito favorável se procuramos volume e movimento.

Bob assimétrico

Por último, temos o bob assimétrico, que é um estilo curto reinventado com a camada traseira mais curta do que a dianteira, criando um efeito ótico muito bonito de queda para o rosto. Você pode usar esse visual assimétrico liso ou com ondas.